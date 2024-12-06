Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Ekipler, yasadışı bahis oynayan ve oynatan şüpheliler için düğmeye bastı.Samsun Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonrası, Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da 3 Aralık’ta eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi.Şüphelilerden 4’ü ifadesinin ardından salıverildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından dün ve bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.