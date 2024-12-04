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Beyaz Gazete
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Taş ocağında korkutan yangın: 8 kamyon alev alev yandı

Tokat'ta taş ocağının deposunda çıkıp, 8 kamyona sıçrayan yangın, 3 saatlik çalışma ile söndürüldü. Kamyonlar, kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 4.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 4.12.2024 - 10:02 / Editör: Atilla Özbir
Taş ocağında korkutan yangın: 8 kamyon alev alev yandı
Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde özel taş ocağının yakıt deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ocağa ait 8 kamyona sıçradı.

İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 8 kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Taş ocağında korkutan yangın: 8 kamyon alev alev yandı