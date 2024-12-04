Taş ocağında korkutan yangın: 8 kamyon alev alev yandı

Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde özel taş ocağının yakıt deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ocağa ait 8 kamyona sıçradı.İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 8 kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.