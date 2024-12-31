Adıyaman'da uyuşturucu baskını: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler yaptığı çalışma sonunda tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 2 kilo bonzai, 5 gram metanfetamin, 5 gram skunk ile 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor...