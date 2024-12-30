Otel alev alev yandı! Hayatını kaybedenler var

Tayland'ın başkenti Bankok'ta, bir otelde akşam saatlerinde yangın çıktı.Sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören turistler, otelin üst katındaki teras kafeye çıkarak kurtarılmayı bekledi.Kalabalık bir bölgede dar bir sokakta yer alan otele zor bir şekilde ulaşan itfaiye ekibi, binanın içinde alevlere müdahale ederken, çatı katında mahsur kalan grup da kurtarıldı.İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında Brezilyalı bir turistin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralı bir ABD ve bir Ukrayna vatandaşının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan 7 yaralının ise tedavisi sürüyor.Olay sonrası bölgeye gelen ve incelemelerde bulunan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.Chadchart, otelde kayıtlı 75 misafirin bulunduğunu ancak yangın esnasında kaç kişinin içeride olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, yangının çıkış nedeni ve otelin güvenliğine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade etti.