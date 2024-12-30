İstanbul Fatih'te şok görüntü: Kapıyı açtı tekme attı!

İstanbul Fatih'teki Unkapanı Köprüsü'nde yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. İki saldırgan tartıştıkları sürücüye saldırıp otomobiline de tekme attı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı...

Unkapanı Köprüsü'nde seyir halinde olan 2 otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğer aracın kapısını açıp, tartıştığı sürücüye tekme atttı. Saldırgan sürücünün yanındaki başka bir kişi ise otomobili tekmeledi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya döndüğü anlar görülüyor.Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona eriyor...