Sahte dolar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100’lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Piyasaya sürülen ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar krizi git gide daha da büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu kalpazanlıkla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'da Kapalıçarşı ve bankalar dolar alımını durdururken, kriz Adana'ya da sıçramıştı.Gelişmeler merakla takip edilirken olaya karışan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi'