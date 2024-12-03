İnternet aboneliğinde yeni dönem! Sistem değişiyor…

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerin olmasa olmaz ihtiyaçları arasında yer alan internet aboneliğinde de sistemde değişiklik sinyalleri verildi.Milyonlarca internet abonesini yakından ilgilendiren yenilikle birlikte Türkiye'de internet altyapısı konusunda köklü bir değişim için ortaya atılan iddia şaşırttı.Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre, hükümet tüm fiber altyapı yatırımlarını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Bu dev proje, ülkemizde internet erişimini daha hızlı, daha kapsamlı ve daha ekonomik hale gelmesini sağlayacak.Reuters'in iddiasına göre, hükümet daha ekonomik ve yaygın bir internet ağı oluşturma ve ortak bir fiber altyapı projesi başlatmayı planlıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2024'te verdiği bir röportajda fiber altyapının mevcut durumunun yetersizliğini vurgulamış ve telekom şirketlerinden bağımsız bir altyapı oluşturmayı planladıklarını ifade etmişti.Söz konusu ifadelerin ardından iddia edilene göre, internet sistemi özelinde farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Söz konusu senaryolardan biri, mevcut altyapı sağlayıcılarının bir araya gelerek ortak bir şirket kurması.Diğer bir senaryo ise, tamamen devlet kontrolünde yeni bir altyapı şirketi kurulması. Hangi senaryonun tercih edileceği henüz netleşmese de, projenin ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir adım olacağı iddia ediliyor.