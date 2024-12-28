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Beyaz Gazete
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İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 28.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:01 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da yürek yakan feci kaza...

Gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Yusuf Çetin, Sanayi Caddesi'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü Yusuf Çetin'in sıkıştığını tespit etti.

Çetin'in, sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALI

Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.