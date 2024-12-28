İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yürek yakan feci kaza...Gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Yusuf Çetin, Sanayi Caddesi'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı.Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü Yusuf Çetin'in sıkıştığını tespit etti.Çetin'in, sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.