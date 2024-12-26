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İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 ölü

Buca ilçesinde tıra çarpan öğrenci servisi kazasında, serviste bulunan 15 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci de yaralandı.

Ekleme: 26.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:19 / Editör: Atilla Özbir
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 ölü
İzmir'de yürekli yakan feci bir trafik kazası meydana geldi.

Buca ilçesinde bağlı Doğuş Caddesi üzerinde seyreden okul servisi, caddedeki 3 sokak kesişiminde yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı.

Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin cenazesi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun yakınları ise gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Kaza yapan servis aracı ile tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.