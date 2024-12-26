İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 ölü

İzmir'de yürekli yakan feci bir trafik kazası meydana geldi.Buca ilçesinde bağlı Doğuş Caddesi üzerinde seyreden okul servisi, caddedeki 3 sokak kesişiminde yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı.Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.1 ÖLÜ, 1 YARALIKaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.GÖZYAŞLARINA BOĞULDULARKazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin cenazesi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun yakınları ise gözyaşı döktü.SÜRÜCÜLER GÖZALTINDAKaza yapan servis aracı ile tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.