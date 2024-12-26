Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları hafta başından beri dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın şu sıralar 2 bin 978 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

Piyasalar Merkez Bankası​'nın bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 2 bin 336 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...Alış 2.978,01Satış 2.978,39Alış 4.852,00Satış 4.946,00Alış 9.703,00Satış 9.891,00Alış 19.383,00Satış 19.699,00Alış 2.627,86Satış 2.628,29