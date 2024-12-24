Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın​ piyasası hareketliliğini sürdürüyor. ABD​ Merkez Bankası FED​'in faiz​ kararının ardından altın fiyatları küresel sert düşüş yaşamış, bu durum Türkiye​'ye de paralel şekilde yansımıştı. Ancak dün yeni haftaya toparlanma ile başlayan gram altın fiyatı gün içinde 2 bin 970 TL seviyesini görmüştü. Buna karşın akşam kapanışta gelen sert düşüşle altının gramı 2 bin 954 lira seviyesine gerilemişti. Peki yeni günde durum nedir? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2024 altın fiyatları:Alış 2.968,53Satış 2.968,92Alış 4.839,00Satış 4.946,00Alış 9.710,00Satış 9.893,00Alış 19.387,00Satış 19.708,00Alış 2.620,13Satış 2.620,50