Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIİhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.