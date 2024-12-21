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Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır Elazığ yolu devegeçidi köprüsü üzerinde 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 21.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı varElazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.