Suriye'de yeni dönem: Türkiye'nin PKK/YPG'yi tasfiye planı

Suriye'deki tarihi muhalefet zaferinden sonra ülkenin yeniden ayağa kaldırılması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla barış ve güven içinde yaşayacak bir yapı oluşturulması için adımlar atılıyor.Suriye'nin bu yeniden doğuşunda Türkiye de etkin rol oynayan ülkelerden biri olacak.Bu kapsamda ülkenin kuzey doğusunda yuvalanan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi ise gündemdeki en önemli sorun...Bu konuda Türkiye pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koydu.Terör örgütünün buralardan sökülüp atılmasına yönelik bu net tavır için ortam hazırlanırken Türkiye'nin bu konudaki planı da ortaya çıkıyor.Bu kapsama 4 ana hedef dikkat çekiyor.Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre Türkiye ilk etapta şu 4 maddenin sağlanmasını istiyor:1- Suriyeli olmayan, Avrupa ve Irak’tan gelen YPG içindeki unsurlar ülkeyi terk decek.2) YPG’nin elebaşları Suriyeli bile olsalar Suriye’den çıkacak.3) Alt kadrolar yeni yönetimiyle anlayış birliği içinde silahlarını bırakarak normal hayatlarına dönecek.4) Suriye’deki Kürt toplumun da yeni yönetimde temsil edilecek.Bu 4 madde çerçevesinde Türkiye'den en üst seviyedeki isimlerin açıklamları da dikkat çekiyor.Suriye'deki gelişmelerin akabinde kamuoyun açıklamalarda bulunun Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları ön plana çıkarken, uluslararası kamuoyunda da yankı buldu.Güler, “PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine ve kendisine alan açmasına ne Suriye halkının ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.Fidan ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:“YPG’nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar. Tabii belli parametreler var.Bizim her ne kadar imkân ve kabiliyetlerimiz buna müsait olsa da ilk etapta Suriye’deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğünü, milli bütünlüğünü sağlamayla ilgili atacağı adımlarla bu tehdidi bertaraf etmesine yönelik adımları bekleyeceğiz.Diğer taraftan yani burada özellikle YPG elimine edilirken bölgenin kadim şehirlerinde yüzyıllardır yaşayan Kürtlere bir zarar gelmemesi lazım çünkü YPG’nin Araplara, Kürtlere yaptığı zulüm ortada. Onları baskı ile el altında tutuyor.Bir an önce YPG/PKK’nın içerisinde bulunan Suriye’deki Suriyeli olmayan uluslararası terörist savaşçı statüsündeki unsurların ülkeyi terk etmesi gerekiyor. İkinci aşamada YPG’nin bütün komuta kademesinin, Suriyeli olanların da ülkeyi terk etmesi gerekiyor.Daha sonra PKK’lı olmayan kadroların yeni yönetimle bir anlayış birliği içerisinde silahlarını bırakarak, normal hayatlarına dönerek Suriye içerisinde hayatlarına devam etmeleri gerekiyor."