Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. S.E. (45) idaresindeki halk otobüsü, Ç.G. (25) kontrolündeki otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52) ve S.K. (34) de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.