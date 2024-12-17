Bu ‘reklam’a kandı 650 bin TL kaptırdı: Merhaba ben Global Gold Elite’den borsacı Timur!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Birgül Güden'in (48) hayatı, sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanmış sahte yatırım reklamları yüzünden adeta kabusa döndü.İnstagram'da, ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izleyen Güden, kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından arandı.Global Gold Elite isimli bir yatırım şirketi tarafından, Rus asıllı borsacı ve iş adamı Timur Turlov ismiyle aranan Gülden, telefonuna indirtilen Skype üzerinden görüntülü görüşmeye alındı.Bu aramayla aynı zamanda telefonuna uzaktan erişim izni verdiğini de anlamayan Gülden'in mobil şifrelerini öğrenen dolandırıcılar, banka hesabına girdi.Buradan da üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardı.Durumu fark eden mağdur kadına "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" diyen dolandırıcılar, daha sonra iletişimi kesti.Yaşananları anlatan Güden, "Görüntülü konuşurken, sık sık 'ekranını kapatma' diye uyarılarda bulundular, o an ne demek istediklerini anlayamamıştım. Hesabımdan paranın aktarıldığını görünce şoka uğradım.O andan iletişimi kestiler. Dolandırıldığımı anladım. Dünyam başıma yıkıldı. Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuk okutuyorum. Oğlum Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazandığında bankaya kredi başvurusu yapmıştım ancak geri ödeyememekten korktuğum için ön onaydan geçen krediyi kullanmamıştım.85 Bin TL'lik ilk kredi ödemesinin zamanı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ünlü ve güvenilir isimlerin görüntülerinin ve seslerinin olduğu o reklamı izledikten hemen sonra beni arayıp, kazançlı bir yatırım yapmak isteyip istemediğimi sordular.Benim yatırım yapacak param yok deyince, 'sizden para talep etmiyoruz, sizi görüntülü olarak arayacak olan arkadaşlarımız sizi bilgilendirip yönlendirecek" dediler.Aynı reklamlar, aynı ünlülerin sesleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Benim gibi birçok kişi mağdur olacak. Yardım istiyorum" dedi.