Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destekleme ödemesini aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün yatacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' dedi.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' dedi.