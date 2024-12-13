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Beyaz Gazete
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Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destekleme ödemesini aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün yatacağını açıkladı.

Ekleme: 13.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:28 / Editör: Atilla Özbir
Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destekleme ödemesini aktarıyoruzTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' dedi.