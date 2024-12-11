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Tanker devrildi! Tonlarca yakıt yola döküldü

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü bir tankerin yola devrilmesi sonucunda tonlarca yakıt yola döküldü. Kazada şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.

Ekleme: 11.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Tanker devrildi! Tonlarca yakıt yola döküldüKaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yola devrildi.

Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, tankerin deposundaki akaryakıtın yere döküldüğü görüldü.

Tanker devrildi! Tonlarca yakıt yola döküldü

İTFAİYE EKİPLERİ ÖNLEM ALDI
Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.