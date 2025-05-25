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Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole uçtu. Feci kazada ilk belirlemere göre 16 kişi yaralandı.

Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!
Ekleme: 25.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:09 / Editör: Atilla Özbir
Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!
Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi.

Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü. Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!