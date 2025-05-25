Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edecek. Kabulde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı şubat ayında düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak.