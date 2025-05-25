Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı! Birçok il için sağanak alarmı: 5 günlük rapor yayınlandı

MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Trakya başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgar Ege'de KuvvetlenecekÖzellikle Ege Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmesi, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar öngörülüyor.Toz Taşınımı UyarısıMeteoroloji'nin dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise toz taşınımı. Batı ve iç bölgelerde etkili olması beklenen bu doğa olayı, başta solunum rahatsızlığı olan bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar için risk oluşturuyor. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğinden, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların açık alanda uzun süre bulunmaması öneriliyor.Prof. Dr. Orhan Şen Üç Büyükşehir İçin UyardıMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı ayrı uyarılarda bulundu. Şen'in öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:İstanbul: 'Pazar akşamı başlayacak kuvvetli yağmurun üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Hafta başında sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek.'Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...Ankara: 'Dört gün boyunca sıcaklık 30 derecenin üzerinde kalacak. Pazartesi öğle saatlerinde başlayacak yağışla birlikte hava salı günü 23 dereceye inecek.'İzmir: 'Pazar günü termometreler 37 dereceyi gösterecek. Gece saatlerinde başlayacak yağmurun iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. Salı günü sıcaklık 26 dereceye düşecek.'Trakya ve Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerine doğru gök gürültülü sağanakların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise gece saatlerinde yerel yağışlar görülecek. Bölgenin batısında toz taşınımı da etkili olacak.Edirne: 30°C, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak görülebilir.Balıkesir: 37°C, akşam saatlerinden itibaren yağışa dikkat.Kırklareli: 28°C, öğle sonrası yağış geçişleri bekleniyor.Ege'de Sıcak Hava Yerini Sağanaklara BırakıyorGünün ilk yarısında açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Ancak öğle sonrası İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bölge genelinde toz taşınımı da dikkat çekiyor.İzmir: 35°C, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı var.Muğla: 31°C, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak görülebilir.Afyonkarahisar: 33°C, akşam saatlerinde yağış ihtimali yüksek.Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...Akdeniz'de Gün Açık, Gece SerinBölgenin büyük kısmında gün boyu açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde sağanak yağış görülebilir. Batı kesimlerde toz taşınımı da dikkat çekiyor.Adana: 34°C, açık ve güneşli.Antalya: 30°C, parçalı bulutlu.Isparta: 33°C, gece saatlerinde yağış geçişleri bekleniyor.İç Anadolu'da Yağışlar Geri DönüyorÖzellikle Konya ve bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Ankara ve Eskişehir'de ise yerel yağış ihtimali var.Ankara: 32°C, öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.Konya: 33°C, gece saatlerinde yerel sağanak görülebilir.Karadeniz'de Yağışlar BölgeselBatı Karadeniz'in iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağış alabilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise açık ve az bulutlu bir gün bekleniyor.Amasya: 36°C, sıcak ve açık.Doğu'da Hakkari DikkatDoğu Anadolu'nun genelinde sakin bir hava beklenirken, Hakkari çevresinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Diğer şehirlerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.Malatya: 33°C, sıcak ve az bulutlu.Van: 21°C, parçalı bulutlu.Güneydoğu Anadolu genelinde hava açık ve bol güneşli olacak. Bölgede herhangi bir yağış beklenmiyor.Diyarbakır: 36°C, açık ve sıcak.Gaziantep: 35°C, güneşli.Mardin: 32°C, az bulutlu.