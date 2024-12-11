Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere yurt genelinde kış mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. 45 il için yağış uyarısı verilirken, yağış bazı bölgelerde karla karışık yağmur veya kar​ şeklinde olacak.Bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz'in tamamı, Osmaniye, Hatay ve Erzincan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Değerlendirmelere göre Ordu, Giresun, Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Tahminlere göre yurdun batısında hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmese de hissedilen sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak.Türkiye​'nin doğu kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da görüş mesafesinin düşebileceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.Bölgenin doğusunda kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor.İzmir, Muğla, Denizli ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak. Kuzey ve kıyı kesimlerde yağışlar kuvvetli olacak.Antalya, Isparta, Burdur ve çevresinde sağanak yağış, Adana ve Hatay'ın batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağış görülecek.Bölge genelinde sağanak yağış etkili olurken, Konya'da öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.Kuvvetli sağanak yağışa dikkat! Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Özellikle gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.Erzincan çevresinde sağanak yağmur beklenirken, bölgenin diğer kesimlerinde don ve buzlanma tehlikesi var.Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.