54 yıllık Esad iktidarı sona erdi! Kaç milyon Suriyeli ülkesine dönecek?
Dünyanın gözü kulağı Suriye'de yaşanan gelişmelerdeydi. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı devrildi. İç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli ise ülkelerine dönmek için harekete geçti. Peki kaç milyon Suriyeli'nin ülkesine dönmesi bekleniyor? Dönüş programı ve takvimi nasıl olacak? İşte detaylar…
Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyelinin geri dönüş süreci başladı. Türkiye 'onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş' için program ve takvim hazırlıkları yapıyor. 2 milyon civarında Suriyelinin süreç için ülkelerine geri dönmesi öngörülüyor.
2 MİLYONUN DÖNMESİ BEKLENİYOR
Son yapılan resmi çalışmaya göre Türkiye'de halen 2,9 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Devletin ilgili birimlerinin yaptığı hesaplamalara göre Suriye'de geçiş hükümetinin kurulup güvenli bir ortamın oluşması ile birlikte toplamda 2 milyon Suriyeli ülkelerine dönüş yapacak. Ancak toplu bir dönüş öngörülmüyor.
Önce yeni kurulacak yönetimde yer almak, bunun parçası olmak isteyenlerin gideceği öngörülüyor. Güvenli ortamın sağlanması ile birlikte de gidişler hızlanacak.
YENİ YÖNETİM KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Türkiye bundan sonra enerjisinin önemli bölümünü geri dönüşler için harcayacak. Bu nedenle Suriye'nin yeni yönetimi ile temasa geçilecek. Güvenli dönüş için yeni yönetim ile işbirliği yapılacak. Ortak bir koordinasyon sağlanmasına çalışılacak.
TAKVİM VE PROGRAM
Türkiye, geri dönüşler için kapsamlı bir planlama yapacak. Geri dönmek isteyenler için geri dönüş programı ve takvim hazırlanacak. Bu takvime göre dönüşler sağlanacak. Yeni yönetimin oluşma süreci aslında dönüş takviminin hızını da bir yerde belirlemiş olacak.
SURİYELİLERİN STATÜSÜ NE OLACAK?
Uluslararası hukuka göre, Suriye'de geçiş hükümeti kurulduktan sonra güvenlik problemi sona ererse Türkiye'deki sığınmacıların uluslararası koruması otomatik olarak ortadan kalkacak. Bu konuda gerekirse yasal bir düzenleme yapılması da gündeme gelebilecek.
Suriye'ye geri dönenlerin uluslararası koruma statüsü kalkacak. Türkiye'de kalanların ise ikamet izinli, çalışma izinli gibi farklı statülerde devam etmesi gerekiyor. Kalmak isteyenler için ne yapılabileceğine de bakılıyor.