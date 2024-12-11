54 yıllık Esad iktidarı sona erdi! Kaç milyon Suriyeli ülkesine dönecek?

Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyelinin geri dönüş süreci başladı. Türkiye 'onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş' için program ve takvim hazırlıkları yapıyor. 2 milyon civarında Suriyelinin süreç için ülkelerine geri dönmesi öngörülüyor.Son yapılan resmi çalışmaya göre Türkiye'de halen 2,9 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Devletin ilgili birimlerinin yaptığı hesaplamalara göre Suriye'de geçiş hükümetinin kurulup güvenli bir ortamın oluşması ile birlikte toplamda 2 milyon Suriyeli ülkelerine dönüş yapacak. Ancak toplu bir dönüş öngörülmüyor.Önce yeni kurulacak yönetimde yer almak, bunun parçası olmak isteyenlerin gideceği öngörülüyor. Güvenli ortamın sağlanması ile birlikte de gidişler hızlanacak.Türkiye bundan sonra enerjisinin önemli bölümünü geri dönüşler için harcayacak. Bu nedenle Suriye'nin yeni yönetimi ile temasa geçilecek. Güvenli dönüş için yeni yönetim ile işbirliği yapılacak. Ortak bir koordinasyon sağlanmasına çalışılacak.Türkiye, geri dönüşler için kapsamlı bir planlama yapacak. Geri dönmek isteyenler için geri dönüş programı ve takvim hazırlanacak. Bu takvime göre dönüşler sağlanacak. Yeni yönetimin oluşma süreci aslında dönüş takviminin hızını da bir yerde belirlemiş olacak.Uluslararası hukuka göre, Suriye'de geçiş hükümeti kurulduktan sonra güvenlik problemi sona ererse Türkiye'deki sığınmacıların uluslararası koruması otomatik olarak ortadan kalkacak. Bu konuda gerekirse yasal bir düzenleme yapılması da gündeme gelebilecek.Suriye'ye geri dönenlerin uluslararası koruma statüsü kalkacak. Türkiye'de kalanların ise ikamet izinli, çalışma izinli gibi farklı statülerde devam etmesi gerekiyor. Kalmak isteyenler için ne yapılabileceğine de bakılıyor.