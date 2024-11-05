İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
DHKP/C terör örgütünün saha yapılanmalarını ve TAYAD adı altında toplantılar gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişi, 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Sınır dışı ve ülke içinde operasyonlarını sürdüren ekipler, yeni bir çalışmaya daha imza attı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.
9 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan çalışmalarda örgütün saha yapılanmalarını ve TAYAD adı altında düzenlenen toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.
5 GÖZALTI
7 ilçede 9 adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca DEV-GENÇ adındaki örgüt yapılanması ve saha çalışmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Tacettin Erol da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.