Muğla'da yasa dışı göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ekiplerce, yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.Bunun üzerine Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçti.Çalışma kapsamında hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Marmaris Alagelmesi Koyu mevkiinde ise karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu öğrenildi.Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli görevlendirildi.Ekipler tarafından 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.