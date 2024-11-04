Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi
Narkotik denetimleri sırasında durdurulan 3 tırda toplam ağırlığı 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Son olarak Ağrı'da gerçekleştirilen denetimler sırasında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerin dikkati sayesinde yüzlerce genç zehirlenmekten kurtarıldı.
3 TIR ARANDI
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 tırın dorsesinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda sabun tozuna karıştırılmış 706 kilogram metamfetamin ve çöven otu köklerine gizlenmiş 3 ton 797 kilogram metamfetamin olmak üzere toplamda 4 ton 503 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
4 GÖZALTI
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.