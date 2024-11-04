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Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Narkotik denetimleri sırasında durdurulan 3 tırda toplam ağırlığı 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 4.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 4.11.2024 - 16:24 / Editör: Edin Uslu
Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Son olarak Ağrı'da gerçekleştirilen denetimler sırasında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerin dikkati sayesinde yüzlerce genç zehirlenmekten kurtarıldı.

3 TIR ARANDI
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 tırın dorsesinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda sabun tozuna karıştırılmış 706 kilogram metamfetamin ve çöven otu köklerine gizlenmiş 3 ton 797 kilogram metamfetamin olmak üzere toplamda 4 ton 503 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı’da 4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi

4 GÖZALTI
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.