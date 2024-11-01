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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, belirlenen 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 25 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekleme: 1.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 1.11.2024 - 09:29 / Editör: Edin Uslu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Bu kapsamda çalışma gerçekleştiren ekipler, Tarsus ve Toroslar ilçeleri sınırlarında 4 şüpheliyi belirledi.

25 BİN ADET 870 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde ise arama yapıldı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, esrar tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 26 adet sikke ele geçirildi.


Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı


4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Jandarmaya götürülen 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.