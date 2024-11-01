Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, belirlenen 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 25 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.Bu kapsamda çalışma gerçekleştiren ekipler, Tarsus ve Toroslar ilçeleri sınırlarında 4 şüpheliyi belirledi.Şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde ise arama yapıldı.Aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, esrar tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 26 adet sikke ele geçirildi.Jandarmaya götürülen 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.