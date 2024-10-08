Zehir tacirlerine seri baskın… Yarım tondan fazla uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Güngören İlçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 128 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 130 kilogram Kokain maddesi, 265 kilo 120 gram Metamfetamin maddesi, iki milyon 202 bin uyuşturucu hap, 219 kilo 700 gram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan madde, uyuşturucu üretiminde kullanılan beş makine ele geçirildi. 79 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.