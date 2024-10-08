Google duyurdu: Android telefonlara...

Google, Android kullanıcılarının cihaz güvenliğini artırmak için yeni ve gelişmiş hırsızlık koruma özelliklerini duyurdu.Bu yeni özellikler sayesinde, Android cihazlar çalınma durumunda çok daha iyi korunacak ve kullanıcıların verileri güvende kalacak.Android 10 ve daha yeni sürüm yüklü cihazlar için geliştirilen özellikler, Google Play Hizmetleri 24.40.33 beta sürümü ile telefonlara geliyor.Yeni özellikler, Ayarlar uygulamasında Hırsızlık Koruması aramasıyla veya yeniden tasarlanmış Google hizmetleri sayfasında Kişisel ve cihaz güvenliği bölümünden kullanılabilecek.Hırsızlık Algılama Kilidi, telefonunuzu kullanırken birisinin aniden telefonunuzu alıp almadığını algılamak için cihazın sensörlerini, WiFi bağlantısını ve akıllı cihaz bağlantılarını kullanacak.Telefonunuz çalınırsa, kişisel verilerinize yetkisiz erişime karşı ekranı otomatik olarak kilitleyecek.Çevrimdışı Cihaz Kilidi özelliği, birisi telefonunuzu çalıp takip edilmesini önlemek için interneti kapattığında devreye girecek.Uzaktan Kilitleme özelliği ise telefonunuz çalındığında, kullanıcının android.com/lock adresine giderek telefonu uzaktan kilitlemesini sağlayacak..Google, hırsızlığa karşı koruma özelliklerini yakında kararlı bir güncellemeyle Android 10 ve üzeri yüklü tüm telefonlar için yayınlayacak.