Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Acı büyük tabut küçük!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşuları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğradıktan sonra hastaneye kaldırılıp entübe edilen Sıla bebek, 1 aylık yaşam mücadelesi sonunda dün hayatını kaybetti. Öte yandan 2 yaşındaki Sıla bebeğin tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı. İşte haberin detayları…

Tekirdağ'da komşularının cinsel istismarına ve şiddetine maruz kalan Sıla bebek entübe edilmişti.Sıla bebek 1 aylık yaşam mücadelesini dün kaybetti.Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.Sıla bebek öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Daha sonra tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, 'Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum' dedi.