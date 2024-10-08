  • USD: 34,21 - 34,27
  • EURO: 37,59 - 37,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! İki bölgede 4 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 8.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 8.10.2024 - 16:06 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! İki bölgede 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonları bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.