MSB duyurdu! İki bölgede 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonları bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıBakanlıktan yapılan paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.