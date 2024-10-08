Mardin'de tanker ile şehir içi minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Nusaybin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen tanker ile şehir içi minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Mardin'de feci trafik kazası...
Nusaybin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir tanker, cadde üzerinde ilerlediği sırada Nusaybin otogar kavşağında bir şehir içi minibüsü ile çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Nusaybin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir tanker, cadde üzerinde ilerlediği sırada Nusaybin otogar kavşağında bir şehir içi minibüsü ile çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.