Mardin'de tanker ile şehir içi minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de feci trafik kazası...Nusaybin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir tanker, cadde üzerinde ilerlediği sırada Nusaybin otogar kavşağında bir şehir içi minibüsü ile çarpıştı.Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.