Kayseri'de 2 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

Bir minibüste yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün bulundu.

Güvenlik güçlerinin kaçakçılığa karşı denetim ve operasyonları yurt genelinde devam ediyor.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 45 yaşındaki E.Ç.'nin şehir dışından yasa dışı tütün getireceği bilgisine ulaştı.Bu ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin minibüsünü durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramada tam 1 ton 760 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.