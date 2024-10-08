İstanbul'da dedikodu cinayeti: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı!

İstanbul'un Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde 23 Eylül günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aydın K. eşi M.K. ve teyzelerinin oğlu Emrah Özakyıldız ikametlerinin önünde oturdukları sırada sokağa gelen saldırganlar hiç bir şey söylemeden peş peşe ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. ve Emrah Özakyıldız yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özakyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı kadınla yaptıkları görüşmede kadın evin önünde otururken damadım Ali G.2nin kardeşleri Aslan G. ve Selçuk G. sokağa gelip hiç bir şey demeden bize doğru ateş etti dedi.Bunun üzerine yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli Selçuk G. 26 Eylül günü Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler için düğmeye basan Cinayet Büro dün yapılan operasyonda Aslan G. ve Oğlu Polat G.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken iki aile arasında çıkan dedikodular yüzünden husumet oluştuğu ve olayın bu sebepten dolayı gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirildi.