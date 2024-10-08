İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 41 bin 965'e yükseldi
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e yükseldi.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 368 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 278 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.
CAN KAYBI 42 BİNE YAKLAŞTI
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 41 bin 965'e, yaralı sayısının da 97 bin 590'a yükseldiği bildirildi.