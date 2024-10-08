CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin konserinde terör propagandası: Bebek katili Öcalan sloganları attılar!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi için DEM Parti ile gizli ittifak yaptı.Kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifakta Belediye Başkanı Ahmet Özer, ardı ardına skandallara imza attı. Belediye Meclisi'ndeki oturumlarda saygı duruşu yapılmayan ve İstiklal Marşı'nın bile okutulmadığı Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde terör suçlusu Rojda Şenses sahne aldı.TERÖR SUÇLUSU ROJDA SENSES KONSER VERDİGeçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANGASI'NDAN TUTUKLANMIŞTIŞarkıcı Rojda Şenses 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. CHP'li Esenyurt Belediyesi daha öncede PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelmişti. Terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.CHP-DEM ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Rojda Şenses konserine katılan bir grubun ise terör örgütü lehine sloganlar attığı ortaya çıktı. Zafer işareti yapan grup terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Kayda alınan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.BELEDİYE BAŞKANINDAN TERÖR SUÇLUSU ROJDA'YA ÖVGÜCHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer ise konserin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, terör suçlusu Rojda Şenses'e övgüler yağdırdı. Özer, 'Rojda konserinde tarihi anlar yaşandı.Dün akşam, Kardeş Kültürler Festivali'mizde ağırladığımız kıymetli sanatçımız Rojda Şenses ile Esenyurt tarihinde bir izleyici rekoru kırıldı! Sahnedeki muhteşem performansı ve yüksek enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakarak Esenyurt'umuza unutulmaz anlar yaşatan Rojda'ya ve meydanları hıncahınç dolduran halkımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.