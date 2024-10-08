Başkan Erdoğan’dan BTÜ’ye birincilik ödülü

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrenci takımları, 2024 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarını dört ödülle tamamladı. BTÜ ANTARES Takımı TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi'nde 1'ncilik elde etti. Yapay zekâ ile hayvan sürülerini, yırtıcı hayvanlardan korumak için döner kanat İHA geliştiren takım ödülünü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. BTÜ BÜRKÜT Takımı Uçan Araba Simülasyon Kategorisi'nde, Remind Takımı ise Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Kategorisinde "En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldü. İKA Takımı ise Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisinde 5'inciliği elde etti.REKTÖR ÇAĞLAR'DAN TEBRİK: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUZTEKNOFEST 2024 yarışmalarına başvuran, finallere kalan ve ödül almaya hak kazanan öğrencileri ve akademik danışmanlarını kutladığını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bir sene önce kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile akademik aklı ve tecrübeyi öğrenci takımlarımıza sistematik olarak yansıtabiliyoruz. Bu sayede BTÜ takımları TEKNOFEST ve diğer tüm teknoloji yarışmalarından derecelerle dönüyor. Büyük başarılara imza atan öğrencilerimizin, sunduğumuz teknik eğitim, laboratuvar ve atölye imkanları ile her zaman yanındayız. Hedefimiz her yıl daha büyük başarılara imza atmak. Bu kapsamda tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.ÖDÜLLÜ PROJELERİN DETAYLARIANTARES Takımı TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi'nde 1'ncilik elde ettiği Döner Kanat İHA ile yapay zekâ desteğiyle, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan korumayı amaçlıyor. BTÜ-ANTARES takımının 18 aylık çalışmasıyla tasarlanan İHA sayesinde sürü hayvanlarının otlatılması sırasında yabani hayvanlar tarafından gerçekleşebilecek saldırıların önüne geçilerek, kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Remind Takımı'nın Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Kategorisinde "En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldüğü projesi ise alzheimer hastalığının erken evresinde olan bireylerin bilişsel bozulmalarının, geliştirilen VR tabanlı uygulama sayesinde yavaşlatmayı ve hastalık seyrinde ortaya çıkan bozuklukları hafifletmesini amaçlıyor.Uçan Araba Simülasyon Kategorisinde ödül alan BTÜ BÜRKÜT Takımı'nın projesi; otonom uçuş algoritmaları geliştirme, stratejik kontrol sistemleri tasarımı ve çeşitli senaryolar üzerinden uçan araç performansını değerlendirme üzerine odaklandı. Proje ile belirlenen simülasyonlarda etkili çözümler üreterek geleceğin hava taşımacılığına yönelik yenilikçi fikirler sunmak ve bu çözümlerin sanal ortamda uygulama fırsatı bulması amaçlanıyor. İKA Takımı'nın Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisinde 5'nciliği elde ettiği MATROBOT projesinde ise ekili tarım arazisinde kültür bitkilerini tanımlayarak otonom bir şekilde seyir ve bu sırada çapa yapabilmesi yeteneği kazandırmak ve yabani bitkileri tespit ederek kullanıcıya konumunu bildirilmesi ana hedefleri arasında yer alıyor.