Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları güçlü doların baskısı altında kalıyor. ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini dindiren verilerin ardından dolar güçlenmeye altın fiyatları ise baskı altında kalmaya başladı. Altının yönü perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonuna göre şekillenecek
Altın fiyatları güçlü doların baskısı altında kalıyor. ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini dindiren verilerin ardından dolar güçlenmeye altın fiyatları ise baskı altında kalmaya başladı. Altının yönü perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonuna göre şekillenecek.
Gram altın 2,911 TL
Çeyrek altın 5000 TL
Yarım altın 9.879 TL
Cumhuriyet altını 20.200 TL
ONS altın 2,645 dolar
Gram altın 2,911 TL
Çeyrek altın 5000 TL
Yarım altın 9.879 TL
Cumhuriyet altını 20.200 TL
ONS altın 2,645 dolar