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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları güçlü doların baskısı altında kalıyor. ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini dindiren verilerin ardından dolar güçlenmeye altın fiyatları ise baskı altında kalmaya başladı. Altının yönü perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonuna göre şekillenecek

Ekleme: 8.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 8.10.2024 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları güçlü doların baskısı altında kalıyor. ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini dindiren verilerin ardından dolar güçlenmeye altın fiyatları ise baskı altında kalmaya başladı. Altının yönü perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonuna göre şekillenecek.

Gram altın 2,911 TL

Çeyrek altın 5000 TL

Yarım altın 9.879 TL

Cumhuriyet altını 20.200 TL

ONS altın 2,645 dolar