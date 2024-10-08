12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin’den acı haber: Sevgilisi cinayeti itiraf etti; ormanlık alanda...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olarak aranan Pelin Karaca'dan (21) acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni Uşak'ın eşme ilçesinde ormanda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pelin Karaca'nın sevgilisi, genç kızı öldürdüğünü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. İşte kan donduran haberin detayları…
Manisa'da 17 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni Uşak'ta ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karaca'nın sevgilisi A.U., cinayeti itiraf etti ve genç kızı Eşme ilçesinde ormanlık alana gömdüğünü söyledi.
"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYE EVDEN ÇIKTI...
İddiaya göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Emniyette sorgulanan A.U., ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. A.U.'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Eşme ilçesindeki ormanlık alana gitti. Polis, ormanlık alanda A.U.'nun gösterdiği yerde toprağa gömülü halde Karaca'nın cansız bedenini buldu.
Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden A.U. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYE EVDEN ÇIKTI...
İddiaya göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Emniyette sorgulanan A.U., ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. A.U.'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Eşme ilçesindeki ormanlık alana gitti. Polis, ormanlık alanda A.U.'nun gösterdiği yerde toprağa gömülü halde Karaca'nın cansız bedenini buldu.
Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden A.U. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.