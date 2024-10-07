Konya’da korkunç cinayet: Ablasını döven eniştesini böyle öldürdü!

Konya'da, otomobil alım-satı işi yapan Muhammed Yasin Baydar (24), 2,5 yıl önce evlendiği ablası C.A'nın şiddet gördüğünü öğrenince, önceki gün eniştesi Oktay Can Anlı (26) ile görüşmeye gitti.Görüşme sırasında çıkan tartışma sonrası Baydar, yanında getirdiği tabanca ile eniştesi Anlı'nın bacaklarına doğru ateş etti.İKİ BACAĞINDAN DA VURDUİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından da vurulan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Anlı, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası bölgeden fazla uzaklaşamadan gözaltına alınan Muhammed Yasin Baydar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.