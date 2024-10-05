MEB tarihleri açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor

Yoğun ders ve sınav temposundaki öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Türkiye genelindeki okullarda eğitim gören milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ara tatil tarihleri belli oldu.Ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı.Milli Eğitim ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.