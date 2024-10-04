Tüm dünya nefesini tuttu: İran Dışişleri Bakanı Beyrut’ta!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Lübnan basınında yer alan haberde, bu sabah Erakçi'nin İsrail saldırıları altındaki Beyrut'a ulaştığı belirtildi.Erakçi'nin Lübnan Başbakanı Necib Mikati başta olmak üzere bazı Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in geçen ay başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk İranlı üst düzey yetkili oldu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki milletvekili ve Kızılay Başkanının eşlik ettiği Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyetin, Lübnanlı üst düzey yetkililerle görüşmek için Beyrut'a gittiğini duyurdu.Bekayi, Erakçi'nin Beyrut ziyareti sırasında, İran'ın insani yardımları kapsamında Lübnan'a 10 tonluk gıda ve ilaçtan oluşan insani yardımlarının da teslim edileceğini bildirdi.İRAN'DA MAHŞERİ KALABALIKÖte yandan gözler İran'a çevrildi. Dini lider Ali Hamaney'in vereceği cuma hutbesinde vereceği İsrail mesajları merakla bekleniyor. Cuma namazı öncesi İmam Humeyni Ulu Camisi önünde toplaşan mahşeri kalabalık kameralara yansıdı.