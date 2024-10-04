Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: Bakın silahlar nereden çıktı!
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda derin dondurucuya gizlenmiş 7 adet tüfek ele geçirildi. İşte detaylar… DHA
Şanlıurfa'da meydana gelen olayda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi.
Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi.
Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.