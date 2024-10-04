  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu: Dört PKK'lı etkisiz hale getirildi!

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 4.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 4.10.2024 - 11:57 / Editör: Atilla Özbir
MSB duyurdu: Dört PKK'lı etkisiz hale getirildi!Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadleere yer verildi:

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.