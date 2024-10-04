MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta: Onur ile Semih arasında tartışma

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.Son olarak MasterChef'in bu bölümünde yarışmacılardan yaprak döner, kıyma döner ve tavuk döner istendi.Dokunulmazlık oyununu kazananı ise mavi takım oldu. Yarışmacılardan bazıları bireysel dokunulmazlık mücadelesi verirken yukarıda bulunan yarışmacılar arasında pota tartışması çıktı.Onur, 'Potadan korksaydım buraya gelmezdim.' dedi.Semih, 'Son 4'e kalıyorsun ya, korkmayan adama ellerinin nasıl titrediğini sor.' yanıtını verdi.Onur, 'Hayır, senin konuşma tarzın yanlış. Ben seni bir haftaya atayım diyorsun ya, ondan dolayı söylüyorum. Ben böyle şakalar sevmediğimi söyledim.' diyerek tavrının nedenini belirtti.Semih, Onur'un alıngan olduğunu söyledi.İkili bu konuda anlaşamadan tartışma son buldu.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kaan, beşinci eleme adayı olarak Şirin'in adını söyledi. Alper de, takımından en fazla oyu alarak 6. eleme adayı oldu.