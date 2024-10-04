Malatya'da mezarlıkta silahlı borç kavgası

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, Müftü mezarlığı içerisinde görüşmek üzere bir araya geldi.Taraflar arasında borç tahsili nedeniyle tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı.Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı