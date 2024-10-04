Malatya'da mezarlıkta silahlı borç kavgası
Battalgazi ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grubun mezarlıkta başlattığı çatışmada 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, Müftü mezarlığı içerisinde görüşmek üzere bir araya geldi.
Taraflar arasında borç tahsili nedeniyle tartışma çıktı.
MEZARLIKTA ÇATIŞMA ÇIKTI
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı
Taraflar arasında borç tahsili nedeniyle tartışma çıktı.
MEZARLIKTA ÇATIŞMA ÇIKTI
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı