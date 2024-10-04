KIZILELMA dünyayı böyle salladı: Türkiye yeni bir sayfa açtı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamlarken dünya basını da ülkemizin milli başarısını yakından takip etmeye devam ediyor.KIZILELMA'yı detaylı olarak ele alan Global Defence News, haberinde, söz konusu uçuşu bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Haberde Türkiye'nin savaş uçağı geliştirme programında önemli bir adımı işaret ettiğini aktarıldı.Söz konusu haberde KIZILELMA'nın üretim prototipinin önceki modellere göre çeşitli iyileştirmeler içerdiği belirtilirken yapısal yükseltmeler ve aviyonik sistemlerde yenilikler yapıldığı ve uçağın artık ses hızına yaklaşmasını sağlayan bir art yakıcı motorla donatıldığı aktarıldı. Haberin devamında iyileştirilmiş aerodinamikle KIZILELMA'nın, yüksek hızlarda ve karmaşık manevralarda gelişmiş performans sunduğu ve son yeniliklerle birlikte uçağın gelişmiş muharebe görevleri gerçekleştirmesini sağlayabileceği belirtildi.Haberin devamında KIZILELMA'nın hızlandırılmış bir tempoda ilerlediği vurgulanırken, 2021 yılında BAYKAR'ın yüzde yüz öz sermayesiyle başlatılan projenin, ilk prototipinin Kasım 2022'de üretim hattından çıkarıldığı ve bir ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.Haberde ayrıca KIZILELMA'nın en dikkat çekici özelliklerinden birine dikkat çekildi. KIZILELMA'nın Türkiye'nin TCG Anadolu gibi gemilere iniş ve kalkış yapabilmesi olarak gösterildi. Bu kabiliyetin, özellikle denizaşırı görevlerde ve 'Mavi Vatan' olarak anılan Türkiye'nin deniz çıkarlarının savunulmasında büyük bir stratejik avantaj sağlayacağı belirtildi.Haberde son olarak Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipinin ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirilmesinin, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerinde yeni bir sayfa açtığı, insansız hava aracı alanında daha ileri noktalara taşınmasının da önünü açacağına atıfta bulunuldu.