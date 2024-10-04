Kendisine yol vermeyen sürücüyü direksiyon başındayken yumrukladı: O anlar kameraya yansıdı!
Bursa'da meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye direksiyon başındayken yumruk attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...
Olay, dün Bursa'da meydana geldi.
Trafikte 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı.
O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.