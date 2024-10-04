  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kendisine yol vermeyen sürücüyü direksiyon başındayken yumrukladı: O anlar kameraya yansıdı!

Bursa'da meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye direksiyon başındayken yumruk attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

Ekleme: 4.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 4.10.2024 - 13:14 / Editör: Edin Uslu
Kendisine yol vermeyen sürücüyü direksiyon başındayken yumrukladı: O anlar kameraya yansıdı!
Olay, dün Bursa'da meydana geldi.
Trafikte 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı.
O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kendisine yol vermeyen sürücüyü direksiyon başındayken yumrukladı: O anlar kameraya yansıdı!