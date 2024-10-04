  • USD: 34,14 - 34,20
  • EURO: 37,65 - 37,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü

Avcılar E-5'te ilerleyen sürücünün kontrolünü kaybettiği pikap, önüne çıkan birçok araca çarptı. Adeta savaş alanına dönen kaza bölgesi kameralara yansıdı.

Ekleme: 4.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 4.10.2024 - 16:16 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndüİstanbul'da yaşanan feci trafik kazasında yürekler ağza geldi....
Avcılar E-5 Kara yolu üzerinde ilerleyen pikap aracın sürücüsü, trafiğin yoğun oldu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BİRÇOK ARACA ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç, önünde ve çevresinde seyreden diğer otomobillere çarptı.
Kazaya karışan sürücüler adeta dehşete düştü.


İstanbul'da zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü