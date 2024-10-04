İstanbul'da zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü
Avcılar E-5'te ilerleyen sürücünün kontrolünü kaybettiği pikap, önüne çıkan birçok araca çarptı. Adeta savaş alanına dönen kaza bölgesi kameralara yansıdı.
İstanbul'da yaşanan feci trafik kazasında yürekler ağza geldi....
Avcılar E-5 Kara yolu üzerinde ilerleyen pikap aracın sürücüsü, trafiğin yoğun oldu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BİRÇOK ARACA ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç, önünde ve çevresinde seyreden diğer otomobillere çarptı.
Kazaya karışan sürücüler adeta dehşete düştü.
Avcılar E-5 Kara yolu üzerinde ilerleyen pikap aracın sürücüsü, trafiğin yoğun oldu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BİRÇOK ARACA ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç, önünde ve çevresinde seyreden diğer otomobillere çarptı.
Kazaya karışan sürücüler adeta dehşete düştü.