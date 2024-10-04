İstanbul'da zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü

İstanbul'da yaşanan feci trafik kazasında yürekler ağza geldi....Avcılar E-5 Kara yolu üzerinde ilerleyen pikap aracın sürücüsü, trafiğin yoğun oldu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, önünde ve çevresinde seyreden diğer otomobillere çarptı.Kazaya karışan sürücüler adeta dehşete düştü.