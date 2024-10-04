Canlı yayında Alo Fetva hattı arandı! Maaşlardaki promosyon caiz mi?

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Nur Viral, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ‘Alo Fetva' hattını arayarak soru sordu.Nur Viral, Alo Fetva hattını arayarak cümlelerine şu sözlerle başladı:Alo , iyi günler. Bir soru sormak istiyorum size, ‘Maaşlardaki promosyon caiz mi acaba?'Alo Fetva hattı, Nur Viral'in 'Promosyon caiz mi ?' sorusuna verdiği cevap:'Promosyon caiz değil. Onu elden çıkartmanız gererekiyor, bir fakire vermeniz gerekiyor. Annenize çocuklarınıza ve onların masraflarından yükümlüsünüz, yükümlü kişilere veremezsiniz. Ancak kardeşine verebilirsin, dayıya ve halaya verebilirsiniz ama anne ve anne üstü yada baba ve baba üstü(dede gibi) yada çocuk,torun bunlara veremezsiniz.Anne, baba, çocuklar, torunlar, dideler, nineler… Fakirlere vermeniz gerekiyor.' ifadeleri kullanıldı.Sorduğu soruya net bir cevap alan ve izleyiciyi de bilgilendirmiş olan Nur Viral, 'Çok güzel, yani düşünsenize aklınıza gelen bütün dini sorularıhiç kimseye sormadan, yanlış bir yönlendirme yapmadan direkt olarak muhatabına sorun, en doğru cevabı alın.' ifadelerini kullandı.