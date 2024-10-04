Beşiktaş'ta inşaatta korkutan yangın

Yangın, İstanbul Beşiktaş'ta yapımı devam eden üniversitenin bahçesindeki konteynerde saat 08.30 sıralarında çıktı.Edinilen bilgiye göre, boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı.Yangının büyümesi üzerine etrafı yoğun duman kapladı.Diğer konteynerlerdeki işçiler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.Yangında dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.2 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.